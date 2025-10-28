[1st GCTS] 22개 도시 시장, ‘지속가능 관광’ 선언… “관광은 경쟁 아닌 연대”
로컬 중심 관광생태계 공동 구축 선언
AI·데이터 기반 지속가능 비전 제시
부산, 글로벌 관광협력 플랫폼 부상
세계 주요 도시들이 부산에 모여 ‘지속가능한 관광’을 위한 협력 비전을 선포했다. 도시 간 경쟁을 넘어 로컬 중심의 관광 생태계 구축과 국제 협력 강화에 뜻을 모았다.
부산시는 27일 해운대 파라다이스호텔에서 열린 제1회 글로벌도시관광서밋(The 1st Global City Tourism Summit·GCTS) 의 시장 회담(Mayors’ Roundtable) 에서 ‘지속가능한 관광 발전을 위한 공동 선언문’이 채택됐다고 28일 밝혔다.
이번 회담에는 부산을 비롯해 일본 오사카, 태국 방콕, 필리핀 세부, 인도네시아 수라바야, 몽골 울란바토르, 르완다 키갈리 등 22개 도시 시장이 참석했다. 회의는 국제기구 글로벌도시관광진흥기구(TPO) 가 주관했다.
공동 선언문에는 ▲글로벌 관광정책의 구현 ▲혁신과 기술의 통합 ▲협력 네트워크 촉진 ▲지속 가능하고 회복력 있는 관광 추구 등 4대 핵심 원칙이 담겼다. 또 ▲서밋의 제도화 ▲2040년 공동 비전 수립 ▲지식 교류와 역량 강화 ▲공동 행동 추진 등 4가지 실행계획도 포함됐다.
참가 도시들은 지역문화를 기반으로 한 포용적 관광정책과 친환경 인프라 확충에 힘을 모으기로 했다. 각국 시장들은 공동 선언문에 서명하고, 매년 성과와 계획을 공유하기로 했다.
박형준 부산시장은 회담 개회사에서 “관광은 도시 간 경쟁이 아니라 연대의 영역으로 나아가야 한다”며 “서로의 경험과 정책을 나누며 지속 가능한 관광의 기준을 함께 만들어가자”고 제안했다. 박 시장은 또 “AI와 데이터, 로컬리즘이 결합하는 새로운 관광 패러다임 속에서 부산은 도시 간 협력의 플랫폼이 될 것”이라고 말했다.
서명식에서는 각 도시 대표가 선언문에 서명하고 ‘지속 가능 관광 실현’을 다짐했다. 서명문은 부산시와 각 도시가 각각 보관하며, TPO를 통해 전 세계 회원 도시와 공유된다.
시는 이번 회담을 계기로 ‘글로벌 관광허브 도시’로서의 위상을 강화할 계획이다. 시는 서밋의 주최 도시로서 운영 전반과 후속 조정 역할을 맡고, TPO는 참가 도시 간 협력을 조율하며 서밋의 지속성을 지원한다.
강다은 TPO 사무총장은 “이번 선언문은 구호가 아니라 실행 중심의 합의문”이라며 “지속가능한 관광을 위한 도시 간 협력의 제도적 출발점이 될 것”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
