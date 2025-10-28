[1st GCTS] “굿투어리즘, 선택 아닌 설계”… 지속가능 관광의 해법 모색

인프라·데이터·정책이 만드는 책임 관광

사람·지구·경제가 함께 성장하는 모델

‘편리한 기본값’으로 실천하는 지속가능성

주제 세션Ⅱ ‘상생과 협력’에서 황영현 아시아태평양관광학회 회장(왼쪽부터)과 앤 드 종 굿투어리즘연구소 설립자, 오마르 로메로 마이너호텔 브랜드 총괄, 피터 더스탄 일본 모리기념재단 연구원이 토론을 하고 있다. /글로벌도시관광서밋 사무국 제공

28일 부산 해운대 파라다이스호텔에서 열린 글로벌도시관광서밋(The 1st Global City Tourism Summit·GCTS) 주제 세션Ⅱ ‘상생과 협력’에서는 ‘책임 있는 도시관광으로서의 전환: 굿투어리즘으로 가는 길’을 주제로 각국 전문가들이 지속가능한 관광의 실천 해법을 제시했다. 세션은 황영현 아시아태평양관광학회(APTA) 회장(동아대 교수)이 좌장을 맡았으며, 앤 드 종(굿투어리즘연구소 설립자), 오마르 로메로(마이너호텔 브랜드 총괄), 피터 더스탄(일본 모리기념재단 연구원)이 연사로 참여했다.