대전경찰, ‘핼러윈 데이’ 대비 밀집 예상지역 현장점검

대전경찰청 관계자들이 28일 대전 중구 성심당 거리에서 핼러윈 데이 대비 현장점검을 진행하고 있다. 대전경찰청 제공

대전 중구 은행동 으능정이 거리 및 중앙로 성심당 골목, 중구 대흥동 문화의 거리, 서구 둔산동 번화가 일대 등이다.

또 경찰관 200여명을 현장에 배치해 실시간으로 밀집 상황을 모니터링하는 한편 예방 순찰활동도 병행한다.

지자체와 긴밀히 협력해 안전한 대전을 만들겠다”고 말했다.