“주류유통 권역화 도입해야”…지역 주류업계 국회 토론회 개최

28일 국회의원 회관에서 개최된 '지역주류유통업 활성화를 위한 정책토론회'. 선양소주 제공

한국행정학회의 ‘지역 주류 유통업 활성화를 위한 정책연구’ 결과를 바탕으로 진행된 토론회는

유통구조 개선을 통한 지역 주류도매업체의 경쟁력 강화 방안, 지역경제 활성화 대책을 논의했다.