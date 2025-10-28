“주류유통 권역화 도입해야”…지역 주류업계 국회 토론회 개최
대형 도매업체 중심으로 고착화 된 국내 주류 유통시장의 구조 개선 방안을 마련하기 위한 토론회가 국회에서 개최됐다.
28일 선양소주에 따르면 지역주류도매업협회와 서일준 국회의원, 한국지속경영연구원은 이날 국회의원 회관에서 ‘지역주류유통업 활성화를 위한 정책토론회를 개최했다.
한국행정학회의 ‘지역 주류 유통업 활성화를 위한 정책연구’ 결과를 바탕으로 진행된 토론회는 유통구조 개선을 통한 지역 주류도매업체의 경쟁력 강화 방안, 지역경제 활성화 대책을 논의했다.
전문가 및 업계 관계자들은 수도권 대형 도매업체의 전국 유통 확대가 지역시장을 잠식하고 있다고 지적했다.
이들은 “주류 유통의 권역화 정책 도입을 통해 지역 도매업체의 자생력과 유통 균형발전을 이끌어야 한다”며 “담배와 마약, 택시 등을 국가·지자체가 나서 통제하듯 주류도 정부의 직접적인 규제가 필요하다”고 주장했다.
그러면서 “지역경제에 실질적으로 기여하고 지방재정을 강화하는 ‘주세의 지방세 전환’ 정책 입안이 절실하다”고 강조했다.
주류도매업협회 관계자는 “지역 주류산업은 단순한 유통의 영역을 넘어 지역 경제의 한 축으로 자리잡을 수 있다”며 “연구 결과를 토대로 정부와 국회에 제도 개선 및 입법화를 적극 건의할 계획”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사