강석주 서울특별시의원, 몽골 ‘훙테트 템데그’ 훈장 수훈

교육·복지 국제협력 공로 인정

“서울시민과 함께 일궈낸 인류애의 결실”

몽골 국회 산다그오치르 운영위원장(오른쪽)이 서울시의회 강석주 의원(왼쪽)에게 몽골 외국인 최고 권위 훈장인 ‘훙테트 템데그(Hun Tet Temdeg)’를 전수한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이번 훈장은 강 의원이 교육·복지 분야 국제협력과 교류 증진에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다. 서울시의회 제공

강석주 서울특별시의원(국민의힘·강서2)이 몽골 국회 운영위원장 산다그오치르(SANDAG-OCHIR Tsend)로부터 외국인에게 수여되는 최고 권위의 ‘훙테트 템데그(Hun Tet Temdeg)’ 훈장을 받았다.



강 의원은 28일 “이번 훈장은 서울시의회와 시민 모두가 함께 일궈낸 인류애의 결실”이라며 “앞으로도 국제협력의 현장에서 사회적 약자를 위한 정책과 나눔의 가치를 확산시키겠다”고 소감을 밝혔다.



이번 훈장은 강 의원이 2007년 대학과 복지 분야 재임 시절부터 몽골 울란바타르시와 맺어온 인연을 바탕으로, 교육·복지 분야의 국제협력 교류와 다양한 지원 사업에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.



특히 2023년 몽골이 50년 만의 폭우로 큰 피해를 입었을 당시, 현지를 방문 중이던 강 의원은 주몽골 대한민국 대사로부터 양수기 지원 요청을 받고 이를 서울시에 전달해 약 2만 달러 상당의 장비가 지원될 수 있도록 가교 역할을 했다. 또한 서울시사회복지협의회(회장 김현훈)와 함께 600만원가량의 양수기 구입비를 지원하며 실질적인 복구 활동에도 나섰다.



강 의원은 이외에도 몽골 유학생 편의 제공, 한국어 어학원 학생 유치, 한·몽 대학원생 교류 확대를 위해 매년 현지를 방문하는 등 지속적이고 실질적인 교류를 이어오고 있다.



‘훙테트 템데그’는 몽골 정부를 대신해 울란바토르시가 보건·복지 발전에 현저한 공로를 세운 인사에게 수여하는 최고 명예훈장으로, 사회적 존경과 명예를 상징하는 상이다.



한편 강 의원은 울란바토르시의회를 방문해 샘지드마(SEMJIDMAA Bayartulga) 행정위원장 겸 시장 사회정책 자문관을 만나, 가정폭력 및 아동학대 예방 정책과 전문가 교류 등에 대해 논의했다. 양측은 관련 분야에서 서울시의 적극적인 지원을 이어가기로 뜻을 모았다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



