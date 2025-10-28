“산불 감시 고맙습니다”…7년간 라면 56상자 익명기부 [아살세]
쌀쌀한 새벽, 경기도 수원시청 정문 앞에 올해도 어김없이 ‘사랑의 컵라면’이 도착했다. 자신을 ‘수원 광교 주민’이라고만 밝힌 익명의 기부자가 7년째 이어온 선행이다.
28일 수원시에 따르면 전날 새벽 한 시민이 시청 본관 정문 앞에 컵라면 56상자와 손편지를 두고 갔다. 편지에는 “산불 예방을 위해 고생하는 공직자분들께 전달해 달라”는 글귀가 적혀 있었다.
익명의 기부자는 편지에서 “수년 전 광교산 산불 진화에 애쓰던 공직자분들을 보고 감사함을 표현한 지 벌써 7년이 됐다”며 “산불을 감시하느라 외롭고 힘든 시간을 보내는 분들께 작은 힘이라도 되고 싶어 간식을 준비했다”고 적었다.
이어 “늘 수원시를 위해 고생하시는 이재준 시장님과 공직자분들을 진심으로 응원한다”며 “시민들께서도 산행 시 담배와 라이터를 집에 두고 우리 모두의 산을 지켜주셨으면 한다”는 당부도 잊지 않았다.
이재준 수원시장은 SNS를 통해 이런 내용을 공유하고 “7년째 한결같은 정성과 진심 앞에 절로 고개가 숙어진다”며 “수원을 따뜻하게 만들어 주신 이름 모를 시민께 진심 어린 감사를 전한다”고 밝혔다.
시는 기부받은 컵라면을 산불 예방·감시 활동에 투입된 공직자와 현장 근무자들에게 전달할 계획이다.
