김철문 전북경찰청장 “채상병 수사 외압 없었다”
국감서 채상병 순직 사건 외압·은폐 의혹 공방
김 청장 “특검 조사 충실히 임하겠다”
채상병 순직 사건을 수사 지휘했던 김철문 전북경찰청장이 “외압은 없었다”며 의혹을 부인했다.
28일 국회 행정안전위원회의 전북경찰청 국정감사에서 의원들은 사건 당시 경북경찰청장으로 수사를 지휘했던 김 청장에게 외압·은폐 의혹을 집중 질의했다.
김 청장은 최근 채상병 순직 사건을 수사 중인 이명현 해병대 순직사건 특별검사팀의 압수수색 대상에 포함됐다.
채현일(서울 영등포갑) 더불어민주당 의원은 “지난해 국회 행안위 경북경찰청 국정감사에서 직권남용·직무유기 책임이 있다고 지적했는데, 당시에는 이를 부인했다”며 “지금도 수사에 외압이 없었다는 입장에 변함없느냐”고 물었다.
이에 김 청장은 “특별한 외압은 없었고, 입장에 변화가 없다”며 “특검 수사를 성실하게 받고 있다”고 답했다.
박정현(대전 대덕구) 의원도 “채 해병 수사 결과는 절차에 따라 진행했냐”고 질의하자, 김 청장은 “그렇다”며 다시 한 번 외압 의혹을 일축했다.
모경종(인천 서구병) 의원 역시 “경북청장 시절 전화나 청탁, 문자 등 외부 압력은 없었느냐”고 거듭 추궁했다.
이에 김 청장은 “특별한 외압은 없었다”며 "지금 특검 수사에 성실히 임하고 있다”고 답했다.
