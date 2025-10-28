SOOP, 넥슨과 신작 ‘아크 레이더스’ 프로모션
SOOP에서 넥슨의 신작 게임 ‘아크 레이더스(ARC Raiders)’ 프로모션을 진행한다.
이번 협업은 오는 30일 ‘아크 레이더스’의 글로벌 발매를 기념해 유저와 스트리머가 함께 즐길 수 있는 다양한 참여형 이벤트로 구성됐다.
SOOP은 다음 달 1일, 2일까지 양일간 진행되는 ‘먼뜰리 게임파티’ 드롭스 이벤트를 시작으로, 10일부터 3주간 스트리머 대상 주간 미션 이벤트를 순차적으로 운영할 예정이다.
먼뜰리 게임파티는 SOOP이 다양한 종합게임을 스트리머, 유저와 함께 즐길 수 있도록 마련한 이벤트다. 한달에 한번 새롭게 출시되는 게임을 선정해 스트리머에게는 게임키를 전달하고, 유저들에게는 실시간 드롭스 보상을 지급해 참여도를 높인 것이 특징이다.
이번 ‘아크 레이더스’ 게임파티는 1일과 2일, 오후 8시부터 다음날 오전 2시까지 진행된다. 해당 기간 동안 SOOP의 ‘아크 레이더스’ 카테고리 방송을 시청하는 유저는 게이밍 마우스, 기프티콘 등 다양한 경품을 드롭스로 받을 수 있다. 스트리머 대상 게임 키 신청은 오는 28일까지 SOOP 게임 이벤트 페이지를 통해 가능하다.
이어지는 주간 미션 이벤트는 11월 10일부터 3주간 진행된다. 스트리머들이 주차별로 제시된 특정 미션을 수행하며 참여하는 콘텐츠형 이벤트다. 각 미션별 우수 참여자에게는 상금 및 드롭스 혜택이 제공된다. 상세 내용은 추후 SOOP 공식 방송국 공지를 통해 공개될 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사