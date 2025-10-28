[단독] 작년 자유총연맹에 흘러간 지방비 149억…고액 지원 대부분 국힘 소속
지방정부가 국내 대표적 관변단체인 한국자유총연맹(자총)에 지난해 지방비로 지원한 금액이 149억여원에 이르는 것으로 확인됐다. 지원액 기준 상위 10개 기초지방자치단체 중 7곳의 단체장은 당시 여당인 국민의힘 소속이었다.
28일 윤건영 더불어민주당 의원실이 전국 17개 시·도로부터 제출받은 자료에 따르면 2024년 한 해 동안 자유총연맹에 지원된 지방비는 149억1076만9000원으로 집계됐다. 단일 지자체로는 부산시가 가장 많은 11억4150만원을 지원했고, 인천시와 경북도가 각각 3억9693만7000원과 3억9650만원으로 뒤를 이었다.
기초지자체로서는 청주시가 2억9200만원을 자총에 지급해 최다액을 기록했다. 총 13곳의 기초지자체가 1억원 넘는 예산을 지원한 것으로 나타난 가운데 지역별로는 충북도 산하 시·군의 지원 규모가 컸다. 상위 10곳 중 청주를 비롯해 충주(2억8800만원) 음성(2억6800만원) 단양(2억900만원) 등 7곳이 충북 산하였다.
지자체장의 소속 정당에 따른 경향성도 관측됐다. 자총에 1억원 넘게 지원한 광역지자체 9곳 중 단체장이 더불어민주당 소속인 곳은 제주도 뿐이었다. 기초지자체 또한 비슷한 양상을 띠었다. 지원액 기준 상위 10개 기초지자체 중 7곳은 국민의힘 단체장 지역이었다.
이같은 지원은 자총 지원·육성을 규정하는 지자체별 조례 존재 여부와 관계없이 이뤄졌다. 실제 경북도를 비롯한 다수 광역·기초지자체가 자체 조례 없이 법률(한국자유총연맹 육성에 관한 법률)에 의거해 지원을 실시했다. 최근 시의회 차원에서 조례를 제정하려다 시민사회단체 등의 반발로 무산된 광주시의 경우에도 조례는 서구와 남구에만 있지만, 실제로는 광산구를 제외한 4개 구와 광주시 본청에서 모두 예산을 지급했다.
1954년 아시아민족반공연맹으로 시작한 자총은 새마을운동중앙회, 바르게살기운동협의회와 함께 3대 관변단체로 꼽힌다. 과거 박근혜 전 대통령 탄핵 반대 집회 참가를 독려하는 등의 행보에 지적이 잇따르자 문재인정부 때인 2018년 정치적 중립 준수를 자체 정관에 명문화했으나, 윤석열정부 때인 2023년 3월 해당 조항을 삭제해 논란이 됐다. 자총은 이재명정부 집권 이후인 지난 8월 임시총회를 열고 정치적 중립 조항을 다시 정관에 삽입한 것으로 알려졌다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
