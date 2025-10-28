의정부성모병원, 협력병원과 로봇수술 성과 공유
지역 의료 상생·첨단 의료 혁신 앞장
의정부성모병원이 지역 의료기관과의 협력 강화 및 첨단 의료 성과 공유를 위한 간담회를 열었다.
의정부성모병원은 지난 24일 지역 의료 발전을 위해 50여개 협력병원 관계자 100여명이 참석한 가운데 협력병원 간담회를 개최했다.
이태규 병원장은 인사말을 통해 “지역 의료기관과의 긴밀한 협력을 통해 경기 북부 지역 의료 수준을 한층 높이겠다”고 강조했다.
이날 간담회에서는 병원 내 질 향상 활동과 첨단 의료 성과가 집중 조명됐다. PI팀 이정은 간호사는 ‘질 향상 및 환자안전 활동 사례’를 소개하며 실제 개선 성과와 운영 프로세스를 공유했다.
이어 산부인과 이수정 교수는 ‘의정부성모병원의 로봇수술 도입 및 성과’를 주제로 발표해 참석자들의 큰 관심을 모았다. 이 교수는 로봇수술의 임상적 성과와 수술 정밀도 향상 사례를 구체적으로 제시하며 활발한 질의응답 시간을 이끌었다.
또한 가톨릭보건의료경영대학원 임인택 교수는 ‘한국 의료체계 발전 방향’을 주제로 강연을 진행, 지역 의료인들에게 변화하는 보건의료 환경 속 대응 전략과 협력의 중요성을 제시했다.
의정부성모병원 관계자는 “이번 간담회를 통해 구축된 협력 네트워크를 기반으로 지역 환자들에게 더욱 안전하고 전문적인 의료 서비스를 제공하겠다”며 “향후에도 정기적인 교류를 통해 지역 의료기관과의 상생 협력 모델을 지속 강화할 계획”이라고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
