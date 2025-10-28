전문가들 “세종 ‘국가상징구역’, 대한민국 시대정신 담아야”

28일 서울 켄싱턴호텔에서 개최된 ‘세종 국가상징구역 토론회’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 행정중심복합도시건설청 제공

대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당이 들어설 국가상징구역에 어떤 철학을 담아내야 하는지를 다뤘다.

도시·건축·역사·조경 등 분야별 전문가들은 국가상징구역의 비전과 정체성에 대한 다양한 의견을 내놨다.

임석재 이화여대 교수는 ‘대한민국의 정체성, 역사 공공성으로 정의하기’라는 주제 로 국가를 상징하는 건축이 갖춰야 할 핵심 개념을 설명했다.

그는 “먼저 국가의 정체성을 분명히 규정하고, 이를 담아낼 매체로 건축과 공간을 선택해야 한다. 그 안에 역사성과 공공성이 조화를 이뤄야 한다”며 “지금의 시대정신과 자랑스러운 역사·전통, 미래 세대에 전할 가치가 함께 담길 때 진정한 국가상징공간이 완성된다”고 조언했다.

김 교수는 국가상징구역을 민주주의와 국가 비전을 체험할 수 있는 열린 공간으로 만들고, 인공지능(AI)·스마트도시·스마트모빌리티 등 첨단 기술을

융합한 국제 선도지구로 발전시킬 것을 제안했다.

송 교수는 국가상징구역이 과거·미래가 공존하고 국민과 교감하는 상징적 장소가 돼야 한다고 강조했으며,

우 회장은 우리나라의 역사와 현실을 담아내면서도 눈에 보이지 않는 다양한 가치까지 상징적으로 보여주도록 설계해야 한다고 조언했다.

박 대표는 산수 개념을 기반으로 지속가능한 환경을 만들고 시민들이 참여하는 민주적 공간으로 구성해야 한다고 했다.

강주엽 행복청장은 “토론회에서 제시된 다양한 의견을 적극 반영해 우리나라의 정체성과 비전이 담긴 상징공간을 만들겠다”고 말했다.