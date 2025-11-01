축구장 84개 규모 동물원, 1유로에 매각된 까닭은?

핀란드 아타리동물원이 2018년 중국에서 대여한 판다 루미. 아타리동물원 SNS 캡처

아타리동물원의 홈페이지에 문을 닫았다는 공지가 올라와 있다. 아타리동물원 홈페이지 캡처

코로나19 팬데믹 이후 수요 회복 부진, 물가 상승과 가계여력 약화, 2025년 비정상적 기상 여건에 따른 방문객 급감 등으로 현금흐름이 악화했기 때문이다.

총 15년을 빌렸지만, 비용 부담이 가중되면서 결국 지난해 판다들을 중국으로 되돌려보냈다고 한다.

핀란드 법원은 10월 초 동물원 운영 주체에 대해 파산을 선언했으며, 동물원은 ‘방문·돌봄 협회’(Visit and Care Association)와 매각 계약을 체결했다. 거래 금액은 1유로에 부가가치세 25.5%가 별도로 적용됐으며, 시의회 승인 절차를 거쳤다. 동물원의 부지와 시설, 동물들과 각종 장비 등이 포함됐다.

아타리동물원의 레서판다 모습. 아타리동물원 SNS 캡처