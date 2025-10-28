이번엔 누룽지다…‘꿈돌이 누룽지’ 내달 출시

이장우(가운데) 대전시장과 대전관광공사·티엔알컴퍼니 관계자 등이 28일 꿈돌이 누룽지 출시를 위한 공동브랜드 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

꿈돌이 누룽지는 꿈돌이와 그의 가족인 ‘꿈씨패밀리’ 세계관과 관련 캐릭터를 담은 박스 패키지로 출시돼 수집·선물 가치를 높였다.

이장우 대전시장은 “누룽지처럼 누구나 즐기는 일상 먹거리에 지역 캐릭터와 지역 기업의 정성을 더했다. 관광과 상권, 일자리를 함께 키우는 선순환이 만들어지길 기대한다”며 “시민과 방문객 모두에게 ‘대전에서만 가능한 경험’을 선사하길 바란다”고 말했다.