최민희 옹호한 박수현…“축의금 반환 의원 못 들어봐”
박수현 더불어민주당 의원이 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장 딸 축의금 논란과 관련해 “이제 그 정도 했으면 되지 않았느냐”고 28일 밝혔다.
박 의원은 그러면서 “저는 최 의원을 보면서 부끄러웠다”며 “저는 최 의원처럼 ‘이해 충돌 축의금’을 골라내지도 못했고, 돌려줄 용기는 엄두조차 내지 못했다”고 강조했다.
박 의원은 이날 페이스북을 통해 이렇게 말했다.
박 의원은 “전체 국회의원 중 최 의원처럼 (축의금을 반환) 한 의원이 있다는 말을 지금껏 들어보지 못했다”면서 “너희 중에 죄가 없는 자가 먼저 돌로 쳐라”라고 말했다.
박 의원은 “최 의원이 자녀 혼례를 국정감사 중에 국회에서 치렀다거나 본회의장에서 사적 업무를 했다는 비판을 받을 수 있다”고 말했다.
그러면서도 “그러나 그 경우에도 신혼부부가 감내해야 할 고통도 있음을 생각해야 한다. 인생의 가장 행복한 순간이 고통으로 변해버린 두 청년의 삶은 어떻게 되는 것인가”라고 반문했다.
최 위원장 딸은 국회 국정감사 기간인 지난 18일 국회 사랑재에서 결혼식을 올렸다.
이를 두고 국감 기간 국회에서 결혼식을 갖는 것은 이해관계자들과의 부적절한 교류로 비칠 여지가 있다는 지적이 제기됐다.
이에 더해 모바일 청첩장엔 신용카드 결제 링크까지 포함돼 논란이 됐다.
최 위원장이 지난 26일 국회 본회의 중 대기업·언론사 관계자의 이름과 축의금 액수가 적힌 텔레그램 메시지를 확인하는 모습도 포착됐다.
최 위원장 측은 이와 관련해 “축의금을 반환하는 것”이라고 해명했다.
그러나 국민의힘은 고발 등 최 위원장에 대한 법적인 절차를 진행하겠다는 입장이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사