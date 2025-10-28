인천경제청, 세계한인경제인대회서 투자유치설명회 개최
인천경제자유구역청은 28일 쉐라톤 그랜드 인천호텔에서 열린 제29차 세계한인경제인대회에서 ‘IFEZ 투자유치설명회’를 진행했다고 밝혔다.
이날 설명회는 전 세계에서 활약 중인 재외동포 경제인들에게 인천경제자유구역(IFEZ)의 우수한 투자환경과 주요 프로젝트를 소개하고 글로벌 네트워크를 통한 협력과 상생 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
설명회에는 세계한인경제무역협회 상임집행부, 통상위원회 및 인천경제단체협의회 등 국내외 주요 경제인 120여명이 참석했다.
윤원석 인천경제청장은 환영사에서 “인천경제자유구역은 지난 20년간 글로벌 기업과 함께 성장하며, 첨단산업과 스마트시티를 기반으로 세계적인 투자 거점으로 자리매김했다”며 “전세계 한인 경제인 여러분과의 협력이 IFEZ의 새로운 도약을 이끄는 중요한 동력이 될 것”이라고 말했다.
이어진 투자유치 IR 세션에서 윤 청장은 세계한인경제무역단지와 글로벌한인문화단지 조성, IFEZ 투자 인센티브와 주요 성공사례, 그리고 강화국제도시, K-콘랜드, 송도 11공구 등 핵심 개발 프로젝트를 세계 한인 경제인들에게 소개했다.
윤 청장은 “세계한인경제무역단지 조성을 통해 인천을 글로벌 한인경제의 거점으로 만들겠다. 전세계 한인 기업인들의 비즈니스와 인재·기술·자본이 모여 시너지를 내는 생태계 구축이 목표”라며 “이미 송도에 재외동포청과 인천시 웰컴센터가 둥지를 틀었고, 오는 2027년 GTX 노선이 들어오면 서울의 삼성동과 비슷한 ‘세계한인무역센터’가 될 것”이라고 강조했다.
이후 행사는 IFEZ 홍보영상 상영, IFEZ 개발 프로젝트 소개, 네트워킹, 질의응답 순으로 진행됐다. 참석자들은 다양한 의견을 나누며 활발히 교류했다.
인천경제청은 이번 설명회를 계기로 세계 각국의 비즈니스 리더들과의 협력 및 글로벌 네트워크를 활용한 글로벌 투자유치 활동을 강화할 계획이다.
