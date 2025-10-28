경남도 국감장서 만난 ‘박완수 지사·명태균’ 사안마다 충돌
박 지사 “수사하는 것이냐, 이 자체가 국정감사 대상 아니다” 항변
28일 국회 행안위가 주관한 경남도 국감장에서 마주친 박완수 경남도지사와 정치브로커 명태균씨가 곳곳에서 충돌했다.
명씨는 이날 국감장 입구에서부터 언론 인터뷰를 통해 “박완수 지사 측근들이 제 장인어른을 좀 심하게 압박하더라”며 “국가산단 등 다 얘기할 것”이라며 적대적인 입장을 드러냈다.
예상대로 명씨의 공천개입 의혹부터 불거졌다. 지난 2021년 8월 명씨의 주선으로 박 지사가 당시 대선 예비후보였던 윤석열 전 대통령 자택을 방문한 경위 등에 대한 질의가 나왔다. 박 지사는 명씨가 만남을 주선한 사실은 인정했지만 자신의 공천과정에 명씨의 도움은 없었다는 입장을 밝혔다.
박 지사는 “대선 후보 경선을 하기도 전이었고 윤 전 대통령이 저에게 도움을 요청하기 위해 불렀던 자리”라며 “그 만남 이후 저는 윤석열 캠프에도 가지 않았다”고 강조했다.
이에 대해 명씨는 “당시 제가 박 지사에게 연락해 모시고 갔었고, 윤 전 대통령이 공천을 주라고 했으니까 준 것”이라며 “그때 윤한홍·권성동 의원은 경선을 하려 했고 김건희 여사가 김태호 의원에게도 연락해 (경남지사 경선에)못 나오게 했다”고 주장했다.
윤건영(더불어민주당) 의원은 “핵심은 박 지사와 경쟁 관계였던 윤한홍 의원을 정리하는 데 윤석열 내외가 큰 역할을 했다는 것이고, 김태호 의원 출마 의지를 꺾는 데 김 여사가 역할을 했다는 것”이라는 주장을 덧붙였다. 박 지사는 이 같은 의혹 전부를 부인했다.
창원 제2 국가산업단지 선정 과정에 명씨가 개입했는지에 대한 질의도 이어졌다. 명씨는 자신이 창원국가산단 지정에 의견을 줬고 박 지사도 현장에 함께 있었다고 주장했고, 박 지사는 명 씨 주장을 부인했다.
이상식(더불어민주당) 의원은 창원국가산단 지정과 관련해 “경남도지사가 비서에게 지도를 가져오라고 해서 북면 고암리를 꼭 찍어서 여기에 해야 한다고 말한 사실이 있었느냐”고 질의했다. 국감장 입장 전 “박 지사가 여기 탁 찍었잖아요”라고 말했던 명씨는 이 의원의 질문에도 맞다고 대답했고, 박 지사는 사실이 아니라고 부인했다.
질의응답 과정에서 이상식 의원과 박 지사가 서로 언성을 높이며 충돌하기도 했다. 박 지사는 “(국가산단 문제는)특검이 수사하고 있고 국감 대상이 아니다. 나를 폄하하기 위한 질의 아니냐”고 반발했다. 이 의원은 “경남도 문제와 왜 관계가 없느냐, 내가 지사를 폄하하기 위해 이러겠느냐”고 맞받았다. 창원국가산단 지정 사안은 더불어민주당 경남도당의 고발로 창원지검에 이어 현재 특검이 수사 중이다.
양부남(더불어민주당) 의원은 명씨와 박 지사 전 보좌관이 주고받은 메시지 내용을 보여주며 명씨 처남이 2023년 경남도 출자출연기관이 운영하는 남명학사에 취업한 점을 박 지사에게 질의했다. 박 지사는 “남명학사는 국고보조금 사업이 아니라서 국감 대상이 아니다”고 반박했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
