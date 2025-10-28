경주시, AI·XR 골목영화관 개관…내달 2일까지 10곳 운영
경북 경주시는 경북도와 함께 29일부터 다음 달 2일까지 황리단길 일원과 황남고분군 등 10곳에서 ‘AI·XR 골목영화관’을 운영한다고 28일 밝혔다.
골목영화관에서는 ‘2025 경상북도 국제 AI·메타버스 영상 공모전’ 수상작과 우수작을 상영하고 단편영화, 창작영상, 광고, 뮤직비디오 등 다양한 형식의 작품을 선보인다.
올해는 2025 APEC 정상회의를 기념해 ‘APEC 특별부문’을 신설하고 APEC과 경주, 신라를 주제로 한 창의적 영상물을 상영한다.
황리단길의 공터, 카페, 거리 벽면 등 9곳을 활용해 시민과 관광객이 생성형 AI로 제작된 영상을 친숙하게 감상할 수 있도록 했다.
황남고분군에는 직경 25ｍ 규모의 투명 에어돔과 스크린, 간이 좌석을 설치해 야외극장 분위기를 연출한다.
또 관람객 편의를 위해 증강현실(AR) 기반 모바일 리플릿을 제작, 스마트폰으로 영화관 위치와 상영작, 이벤트 정보를 확인할 수 있도록 했다.
주낙영 경주시장은 “AI로 제작된 영상물을 통해 시민과 관광객이 인공지능의 잠재력과 매력을 직접 체감하기를 기대한다”며 “행정과 산업, 관광 등 각 분야에 AI 기술을 접목해 시대의 흐름에 발맞춰 나가겠다”고 말했다.
