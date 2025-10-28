대경대, 美 음악전문 MI 대학과 ‘K-뮤직 글로벌 시대’ 연다
이채영 총장, ‘글로벌 K-컬처 인재 양성 위한 한·미 실용음악 교육 협약’ 체결
K-컬처를 집중 육성하고 있는 대경대가 한류캠퍼스에서 미국 로스앤젤레스에 위치한 뮤지션스 인스티튜트(Musicians Institute College of Contemporary Music·이하 MI대학) 대학과 ‘한·미 글로벌 K-컬처 인재양성 위한 교육협력 양해각서’(MOU)를 체결했다고 28일 밝혔다.
협약은 K-컬처 산업을 선도할 글로벌 인재 양성을 목표로 대경대 한류캠퍼스 K-컬쳐 교육 시스템과 MI의 세계적인 실용음악 커리큘럼을 접목하기 위해 이루어졌다.
MI 대학은 1977년 미국 로스앤젤레스 할리우드에 설립된 세계적인 현대 실용음악 전문 교육기관(대학)으로 “세계 음악산업의 중심에서 현장형 뮤지션을 양성한다”는 교육철학으로 설립돼 세계적인 뮤지션과 프로듀서들을 미국 음악산업 현장에 배출해 오고 있다.
레드 핫 칠리 페퍼스(Red Hot Chili Peppers)의 기타리스트 존 프루시안테(John Frusciante), 슈레드 기타의 전설로 불리는 폴 길버트(Paul Gilbert), 감성적 보컬리스트 제프 버클리(Jeff Buckley) 등 수많은 아티스트들이 이 대학에서 음악적 기반을 다졌다.
강빈나 교수(대경대 K-실용음악과)는 “MI 대학은 역사와 전통있는 대학으로 한국뮤지션들 사이에서도 버클리 다음으로 유학 선호도가 높을 만큼 커리큘럼이 미국 음악산업 현장중심으로 이뤄져 있다”고 설명했다.
이날 MOU를 통해 양 기관은 △학생 교류 및 단기연수 프로그램 공동 운영 △한·미 공동 음악 프로젝트 추진 △재학생과 상호 워크숍과 프로젝트 개발 △공동 공연 및 온라인 K-컬쳐 교육 플랫폼 구축 등을 논의했다.
대학 측은 “향후 한류캠퍼스를 중심으로 한 국제 교육 네트워크를 확대하고 K-뮤직 중심의 실용음악 교육 교류를 강화하기 위해 협약이 체결됐다”며 “대경대와 MI 대학 교육프로그램을 상호 재학생들이 온라인으로 선택 수강할 수 있는 공동커리큘럼이 개발되면 K-실용음악 교육이 더 확대 될 수 있을 것”이라고 전망했다.
MI 대학 레이첼 윤 총장은 “MI는 오랜 전통의 음악 교육기관으로, 대경대와의 협력을 통해 앞으로 아시아 음악교육 발전과 문화 교류를 강화하게 돼 성장이 기대된다”며 “대경대와 상호 교류를 통해 글로벌 뮤지션을 공동으로 성장시켜 나가는 기회가 되길 바란다”고 말했다.
대경대 이채영 총장은 “대경대학은 1개 학과 1개 기업, 엑스포업스테이션으로 특화돼 있는 특성화 대학”이라고 강조한뒤 “이번 협약을 통해 K-뮤직 분야에서도 세계적인 교육기관과 협력함으로써 한류의 지속 가능한 성장 기반을 대경대학이 선도적으로 마련하겠다”고 밝혔다.
이 총장은 이어 “대경대학은 재학생들에게 무대를 만들어주는 대학”이라며 “입학이 곧 취업이 대학에 브랜드이면서도 ‘디프런트 이즈 더 밸류’가 대학에 모토이기 때문에 이번 협약을 통해 K-뮤직에 글로벌 인재양성에 본격화 하겠다”고 말했다.
