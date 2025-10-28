[단독] “하루 15시간 일하다 숨진 아들, 회사는 사과 한마디 없다”

런던베이글뮤지엄 청년 노동자 사망

“사망 전 일주일 간 약 80시간 근무”

회사 측 “사실 관계 확인 중…추후 입장 발표”

정씨의 지갑 속에 들어있던 효원씨의 증명사진. 이 사진은 효원씨의 영정사진이 됐다. 정효원씨 아버지 제공

정효원씨는 밝고 싹싹한 성격으로 어딜가든 많은 사람들의 사랑을 받았다. 정효원씨 아버지 제공

여자친구와 생일파티를 하던 정효원씨의 모습. 정효원씨 아버지 제공

“사망 전날에는 아침 9시에 출근해 자정 직전에 퇴근했다. 사망 닷새 전에는 21시간 일하기도 했다”며 “만성 과로와 급성 과로가 겹쳐 과로사로 이어진 것이 아닌지 추정되는 대목”이라고 했다.

정효원씨 아버지 제공