경남 김해시, 국제안전도시 재공인 획득했다
경남 김해시는 지난 24일 국제안전도시공인센터(ISCCC)로부터 국제안전도시 재공인 인증문서를 받았다고 28일 밝혔다.
시는 지난 9월 25, 26일 이틀 동안 진행된 본실사 결과 2020년 최초 공인 이후 5년 간 이어온 안전정책과 사업 성과를 국제적으로 인정받는 결실을 얻었다. 본실사는 국제안전도시공인센터가 주관해 일본의 요코 시라이시(Yoko Shiraishi) 심사단장, 스웨덴 레자 모하마드(Reza Mohammadi) 의장, 중국 왕 슈메이(Wang Shu-Mei) 푸단대학교 교수가 화상으로 참여했다.
심사위원단은 총괄보고와 손상감시체계, 교통안전, 자살예방, 노인 낙상예방, 범죄·폭력예방, 우수사례 7개 분야를 면밀히 점검해 각 분야 안전정책과 사업 성과가 국제 자격 기준을 충분히 충족한 것으로 평가했다.
국제안전도시공인센터는 김해시에 재공인 인증문서와 함께 국제안전도시 공인선포식 가이드라인을 제시했다. 가이드라인은 안전도시 관련 모든 대표자, 즉 시의회와 관계기관, 안전위원회, 국제안전도시 인증도시, NGO 등을 초대해야 하며 공인선포식 행사는 해당 지자체 내에서 해야 한다는 내용을 담고 있다. 이에 맞춰 김해시는 다음달 13일 ‘다시 세계와 함께 걷는 안전의 길’을 주제로 선포식을 준비하고 있다.
홍태용 김해시장은 “국제안전도시 재공인 선포식으로 김해시가 명실상부한 국제안전도시임을 국내외에 선포하겠다”며 “김해의 안전은 완성이 아닌 여정으로, 시민과 함께 하루하루 새롭게 써 내려가는 살아 있는 이야기며 세계가 주목하는 모범 안전도시로 거듭나겠다”고 말했다.
