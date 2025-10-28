여수 국회의원이 왜 순천시 간섭하며 순천시장 몰아세우나…순천시민 뿔났다

조계원 의원에 “관광·고용위기 맞는 여수나 잘 챙겨라”…비아냥까지



조 의원, 순천 현안 꼬투리 잡기로 노 시장 몰아세우며 논란



순천시민연대, 정치적 갈등 조장에 모욕감 호소

순천시민연대가 지난 27일 조계원(더불어민주당, 여수을) 국회의원 사무실 앞에서 기자회견을 열고 항의했다. 순천시민연대 제공

전남 여수를 지역구로 둔 조계원 국회의원(더불어민주당)이 옆동네인 노관규 순천시장(무소속)을 국회로 불러 순천시 현안사업에 대한 질의로 흠집을 내고 꼬투리를 잡으려는 모양새를 이어가자 이에 뿔난 순천시민들이 들고 일어났다.



여수 국회의원이 관광객 1000여만 명을 끌어모으며 성공 개최한 ‘2023국제정원박람회’ 이후 한 단계 더 도약한 순천시 발전을 이끌고 있는 순천시장을 국감장 증인으로 불러내 순천시정을 흔들며 28만 순천시민을 무시하고 있다는 것이다.



불친절한 식당과 호텔 등이 연일 도마 위에 오르며 맞이한 관광위기에 여수산단의 고용위기 악재까지 겹치며 지역경제가 휘청이고 있는 자신의 지역구인 여수시나 잘 챙겨라는 비아냥까지 나오고 있다.



28일 순천시민연대에 따르면 연대는 전날 조계원(여수을) 국회의원 사무실 앞에서 기자회견을 열고 “조 의원이 아무런 근거 없이 순천시정을 흔들며 시민의 명예를 훼손했다”고 강력히 항의했다.



연대는 이날 성명을 통해 “조 의원이 국정감사 과정에서 순천시장을 증인으로 소환하고 위증 고발·재소환·동행명령권까지 거론한 것은 순천만국가정원을 폄훼하고 순천의 미래 먹거리 예산을 가로막는 행위”라며 “28만 순천시민 모두에게 깊은 상처와 모욕감을 안겼다”고 비판했다.



이어 “지금은 전남 동부권이 산업 위기를 극복하고 미래 발전을 위해 힘을 모아야 할 시기임에도, 조 의원은 정치적 계산을 앞세워 지역 간 불필요한 갈등을 조장하고 있다”면서 “특히 순천시가 청년 일자리 창출과 정착 기반 마련에 집중하는 시점에 이를 흔드는 것은 청년들의 꿈과 도시의 미래를 무너뜨리는 무책임한 행위”라며 비판 수위를 높였다.



연대는 “시민의 정당한 요구가 무시되고 불필요한 갈등 조장이 계속된다면, 순천시민은 모든 역량을 총동원해 강력히 맞설 것”이라며 “순천의 명예와 자존심은 결코 가볍지 않다. 지역 간 갈등이 아닌 협력과 상생으로 나가야 한다”고 강조했다.



항의문을 조 의원 사무실에 전달한 순천시민연대에는 주민자치회, 새마을회, 바르게살기협의회, 여성단체총연합회, 청년연합회, 일류플래너, 자율방범연합회 등이 참여했다.



여수MBC 순천 이전 추진을 반대한 조 의원은 앞선 지난 14일 문화체육관광부에 대한 국감에서 노 시장을 증인으로 불러 순천시 애니메이션 클러스터 조성사업 예산 증액과 관련해 김건희 여사의 시정 관여 의혹에 대해 질의했다.



하지만 이날 조 의원은 여기서 그치지 않고 순천만국가정원 꿈의 다리 등 조형물을 천공과 연관 짓는가 하면, 하수종말처리장 위탁사업자 선정, 순천신대지구 개발이익환수, 남문터광장 신연자루 철거, 순천 K-디즈니 사업 캐릭터 선정 등 순천시 현안사업에 대한 꼬투리 잡기식 비판으로 노 시장을 몰아세우며 순천시의원을 자처했다는 평가를 받았다.



조 의원은 당시 신문이 미진했다고 판단해 노 시장을 29일 국감 증인으로 다시 신청했지만, 노 시장은 순천시의회 시정질문 참석을 이유로 불출석을 통보했다.



이와 관련 순천시민 이모(48)씨는 “혼밥 관광객을 무시하는 식당주인이나 걸레를 수건으로 내놓는 호텔 등 불친절하고 물가가 비싼 탓에 관광 위기를 맞고 있는 여수시는 여수산단의 고용위기로 지역경제마저 무너져가고 있는 실정이다”면서 “이같은 현안에 직면한 자신의 지역구나 잘 챙겨야지. 열심히 잘살려고 노력하고 있는 옆동네(순천)에 ‘감 놔라 배 놔라’ 간섭하는 국회의원의 자질론이 의심스럽다”고 직격했다.



순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



