트럼프 “가장 강력한 동맹” 다카이치 “노벨상 추천”…미·일 희토류 공동전선도 구축

미·일 첫 정상회담…트럼프 “위대한 총리 될 것”

다카이치 총리 “양국 관계 새로운 황금기”

미·일 5500억 달러 투자 등 무역협정 이행 문서에도 서명

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일(현지시간) 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 열린 정상회담에서 문서에 서명한 뒤 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일(현지시간) 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 악수하고 있다. 연합뉴스

트럼프와 다카이치 총리는 이날 ‘미·일 핵심광물 및 희토류 확보를 위한 채굴·정제 프레임워크’에 서명했다고 백악관이 밝혔다. 경제 정책 수단과 투자를 활용해 주요 광물과 희토류에 대한 개발을 강화하는 것이 목표다. 구체적으로 금융 지원과 프로젝트 공동 발굴, 공급망 다변화와 재활용 기술 개발, 채굴 및 정제 허가 절차 간소화 등에 노력하기로 했다.