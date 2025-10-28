이단비 인천시의원, 공공형 키즈카페 확충 방향 논의

인천형 키즈카페 활성화 연구회 제1차 간담회. 인천시의회 제공

인천형 키즈카페 활성화 연구회는 최근 시의회 건설교통위원회 세미나실에서 이단비 의원(국·부평구3)을 비롯해 인천시 영유아정책과장, 학계 관련자, 보육 관련 전문가, 민간 키즈카페 운영자 등이 참석한 가운데 제1차 간담회를 개최했다고 28일 밝혔다.