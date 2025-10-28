인천폴리텍대, 현대자동차 인천하이테크센터와 업무협약
한국폴리텍Ⅱ대학 인천캠퍼스는 28일 대학 본관 세미나실에서 현대자동차 인천하이테크센터와 ‘서비스 인력 양성 및 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.
이날 협약은 빠르게 변화하는 미래 자동차 산업에 대응하고 산업 현장에서 요구되는 현장 실무형 서비스 인재를 양성하기 위해 마련됐다. 양 기관은 상호 신뢰를 바탕으로 교육과정 협력, 인력 교류, 장비 및 교보재 지원 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 계획이다.
협약의 주요 내용은 ▲사업 운영을 위한 상호 이해 및 정보 교류 ▲재학생 대상 서비스 인력 교육 및 교보재 제공 ▲기타 양 기관의 발전을 위한 상호협력 사항 등이다.
최민환 학장직무대리는 “현대자동차 인천하이테크센터와의 협약을 통해 학생들이 실제 산업 현장에서 요구되는 기술과 서비스를 직접 체득할 수 있는 교육 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 기업과 함께하는 실무중심 교육을 강화해 산업 현장이 원하는 기술 인재를 길러내는 대학으로 자리매김하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
