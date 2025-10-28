시사 전체기사

인천폴리텍대, 현대자동차 인천하이테크센터와 업무협약

입력:2025-10-28 11:39
공유하기
글자 크기 조정
산학협력 업무협약 체결식. 인천폴리텍대 제공

한국폴리텍Ⅱ대학 인천캠퍼스는 28일 대학 본관 세미나실에서 현대자동차 인천하이테크센터와 ‘서비스 인력 양성 및 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이날 협약은 빠르게 변화하는 미래 자동차 산업에 대응하고 산업 현장에서 요구되는 현장 실무형 서비스 인재를 양성하기 위해 마련됐다. 양 기관은 상호 신뢰를 바탕으로 교육과정 협력, 인력 교류, 장비 및 교보재 지원 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 계획이다.

협약의 주요 내용은 ▲사업 운영을 위한 상호 이해 및 정보 교류 ▲재학생 대상 서비스 인력 교육 및 교보재 제공 ▲기타 양 기관의 발전을 위한 상호협력 사항 등이다.

최민환 학장직무대리는 “현대자동차 인천하이테크센터와의 협약을 통해 학생들이 실제 산업 현장에서 요구되는 기술과 서비스를 직접 체득할 수 있는 교육 기반이 마련됐다”며 “앞으로도 기업과 함께하는 실무중심 교육을 강화해 산업 현장이 원하는 기술 인재를 길러내는 대학으로 자리매김하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
397
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] “하루 15시간 일하다 숨진 아들, 회사는 사과 한마디 없다”
“학폭 가해자는 안돼” 22명 불합격 처리한 ‘이 대학’ 어디
野, ‘축의금 반환’ 최민희에 “뇌물은 돌려줘도 뇌물”
출근길 시내버스서 냉각수 ‘펑’...30대 승객 화상
국감 중 ‘고릴라’ 그린 유영하…“별 다른 입장 없어”
“中 손님 안 받아” 공지 내건 카페에…구청장 “설득해보겠다”
“10일 굶었소” 편의점 강도에 수액 놔준 경찰 [아살세]
이억원 ‘갭투자’ 논란에 “평생 1가구 1주택으로 살겠다”
국민일보 신문구독