도성훈 인천시교육감 “AI 주도 시대서 ‘읽걷쓰’가 답”
인천시교육청은 도성훈 인천시교육감이 지난 27일 인천평생학습관에서 초등·중학 성인문해교육 학습자를 대상으로 ‘AI주도시대, 읽걷쓰가 답이다’를 주제로 한 특강을 진행했다고 28일 밝혔다.
인천평생학습관은 초등 1∼3단계와 중학 1∼3단계 전 과정을 운영하는 시교육청 지정 최대 규모의 학력인정 문해교육 기관으로 인천의 성인문해교육을 선도하고 있다.
이번 특강에서 도 교육감은 인공지능(AI) 시대를 살아가는데 필요한 학습력과 건강을 함께 길러야 한다고 강조하며 평생학습의 중요성을 역설했다.
특강에 참석한 한 학습자는 “그동안 생계를 위해 소홀히 했던 읽고 걷고 쓰고 활동의 소중함을 깨달았으며, 건강한 마음의 학습 실천의지를 견고하게 하는 시간이 됐다”고 소감을 전했다.
인천평생학습관은 앞으로도 문해교육 학습자를 위한 보충학습과 시화 작품 전시 등 배움의 성취를 경험할 수 있는 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.
