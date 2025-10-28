지식재산 출원 소상공인, 5년 이상 사업체 유지율 80%

지식재산 출원 활동을 한 소상공인 생존율(2018~2022년). 지식재산처 제공

지식재산처는 소상공인의 지식재산 출원 활동을 분석한 ‘개인발명가의 소상공인 창업, 그리고 IP활동에 따른 생존율’ 보고서를 국내 최초로 발간했다고 28일 밝혔다.

이번 조사는 2022년 기준 소상공인 등 877만개 업체의 지식재산 출원 경험과 생존율을 분석했다.

지식재산 출원 활동을 한 소상공인의 분야별 생존율은 제조업 분야가 비제조업 분야보다 5년 높게 나타났다. 특허 출원 활동을 한 소상공인의 생존율은 제조업이 87.4%로 비제조업의 80.9%보다 높았고, 상표 출원 활동을 한 소상공인의 생존율도 제조업이 82.9%로 비제조업의 74.8%보다 높게 조사됐다.

정재환 지식재산처 지식재산정보국장은 “소상공인에게 지식재산 출원을 장려하는 한편 지식재산의 장기적 효과와 필요성에 대한 인식 확산을 위해 노력할 것”이라고 말했다.