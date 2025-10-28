대통령도 인정한 대구 안경…안광학 산업 육성 고심

국민 AI 이미지

업계 현황을 점검하고 제품의 고급화, 글로벌화를 도울 수 있는 방안을 고민해볼 계획이다. 지역 안광학 업체들은

자체 디자인·브랜드 개발과 역량 강화, 혁신 제품 개발, 판로 다변화 등을 위한

지원이 필요하다고 입을 모으고 있다. 대구 북구 금호워터폴리스에 조성되는 안광학 클러스터 육성도 중요한 과제로 떠오르고 있다.