고르다치과의원 부산점 ‘따뜻한 한 끼’ 나눔 봉사

고르다치과의원 부산점 임직원들이 부전2동 바르게살기협의회, 지역 국회의원·구의원 등과 함께 어르신들을 위한 따뜻한 한 끼 나눔을 진행했다. 고르다치과의원 제공

한편, 고르다치과의원 부산점은 지역 주민의 구강 건강 증진은 물론, 사회공헌활동을 통해 이웃과 상생하는 치과를 목표로 다양한 봉사와 후원 활동을 지속적으로 펼치고 있다.