광주 북구, 전국 지자체 중 유일 금융의 날 대통령상

소상공인 등 맞춤형 금융지원 공로



광주광역시 북구청 전경. 광주 북구 제공

광주광역시 북구는 2025년 제10회 금융의 날 기념식에서 전국 지자체 중 유일하게 대통령상을 수상했다고 28일 밝혔다.