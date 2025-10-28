[단독] 김건희특검, 양평군 도시건설국장 소환… ‘양평 의혹’ 정조준
서울·양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹과 김건희 여사 일가의 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹을 수사하는 김건희 특검이 28일 안모 양평군 도시건설국장을 소환했다.
28일 국민일보 취재를 종합하면 특검은 이날 안 국장을 서울 광화문 특검 사무실로 불러 조사 중이다. 안 국장에 대한 특검 조사는 이번이 처음으로 그는 참고인 신분으로 출석한 것으로 알려졌다.
안 국장은 특검이 양평군을 둘러싸고 조사 중인 두 의혹과 관련된 인물이다. 안 국장은 서울·양평고속도로 노선 변경 과정 당시 도시건설국장이었다. 이 의혹은 2023년 국토부가 사업을 추진하는 과정에서 종점 노선을 양서면에서 김건희 여사 일가 땅이 소재한 강상면으로 변경해 특혜를 줬다는 내용이 핵심이다.
그는 공흥지구 논란과 관련해서는 허위공문서를 작성·결재 등 혐의로 재판에 넘겨졌다가 1심에서 무죄를 선고받았다. 앞서 지난 7월 항소심 첫 재판의 기일을 추후지정해달라는 특검 요청에 따라 절차가 중단된 상태다.
공흥지구 의혹은 2011~2016년 김 여사의 오빠 김진우씨가 실소유한 ESI&D가 양평군 공흥리 일대 2만2411㎡에서 350가구 규모의 아파트 도시개발사업을 벌이면서 개발부담금 면제 특혜 등을 받아 100억원 이상 이득을 취했다는 내용이 핵심이다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
