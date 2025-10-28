인천시, ‘온 동네 희망지킴이’로 제도권 밖 위기가구 지원

유정복 인천시장이 28일 시청 접견실에서 열린 '온 동네 희망 지킴이' 사업비 전달식에서 사업비를 전달하고 기념촬영을 하고 있다. 인천시 제공

전달식에는 유정복 인천시장, 조상범 인천사회복지공동모금회 회장, 조대흥 인천시지역사회보장협의체연합회 회장 등이 참석했다.

온 동네 희망지킴이 사업은 사회복지공동모금회가 4억5000만원의 사업비를 지원하고 인천 10개 군·구 지역사회보장협의체가 지역 내 어려운 위기가구를 발굴해 지원하는 지역사회 돌봄 지원사업이다.