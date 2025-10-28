‘K-경호’도 준비 완료…경호처 APEC 경주·부산서 실전 점검

'2025년 APEC 정상회의' 경호안전통제단장인 황인권 대통령경호처장이 지난 13일 경상북도 경주시 경주화백건벤션센터에서 경호안전종합상황실 개소식 후 발언하고 있다. 대통령경호처 제공

준비를 마쳤다.

정상들의 공항·숙소 등 전 구간 동선과 비상상황 대응 절차 등을 최종 점검했다. 국가정보원,

외교부, 국군, 경찰, 해양경찰, 소방 등 주요 기관들도 참여해 공조 체계도 점검했다.

지난 25일부터 실시된 경호안전통제단의 APEC 경호안전 최종점검 모습. 대통령 경호처 제공

“실전훈련을 통해 K-APEC을 위한 모든 경호·안전 준비를 최종 점검했다”며 “정상회의 기간 한 치의 빈틈도 없는 완벽한 K-경호를 구현해 국가적 행사 성공을 뒷받침하겠다”고 말했다.

한·중 정상회담은 공급망 협력, 중국의 한국 기업 제재 문제 등의 사안들이 논의될 것으로 보인다.