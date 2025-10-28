[속보] 트럼프 “미·일 무역 합의, 매우 공정한 합의”

미·일 정상 도쿄에서 정상회담 진행

트럼프 “미·일은 가장 강력한 동맹국”

다카이치 “미·일 동맹 새 황금시대 열 것”

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 신임 총리가 28일 도쿄 모토아카사카 영빈관을 함께 걷고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 신임 총리가 28일 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 만나 인사하고 있다. AFP연합뉴스

교도통신과 로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 회담 모두 발언을 통해 “우리는 가장 강력한 수준의 동맹국”이라며 “미·일 관계가 어느 때보다 더 강력해질 것”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 의장대를 바라보고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 신임 총리가 28일 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 정상회담을 갖고 있다. AFP연합뉴스