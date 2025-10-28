시사 전체기사

3분기 GDP 1.2% 성장…전망치 상회

입력:2025-10-28 08:05
수정:2025-10-28 09:28
소비·투자 회복세에 수출 호조 맞물려

서울의 한 대형마트에서 시민들이 식료품을 고르고 있다. 연합뉴스

소비·투자 회복과 수출 호조가 맞물리며 올해 3분기 한국경제가 전분기보다 1% 이상 성장했다.

한국은행은 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)이 1.2%로 집계됐다고 28일 밝혔다. 이는 지난해 1분기(1.2%) 이후 1년 6개월 만에 가장 높은 분기 성장률이다. 지난 8월 경제 전망 당시 한은의 예상치(1.1%)도 웃도는 수준이다.

경제성장률은 지난해 1분기 1.2%를 기록한 후 곧바로 2분기 -0.2%까지 추락했다. 이후 3분기(0.1%)와 4분기(0.1%) 정체를 거쳐 올해 1분기(-0.2%) 또다시 하락했다. 이후 2분기(0.7%) 반등에 성공한 후 3분기에도 성장세를 유지했다.

특히 민간소비가 1.3% 증가하며 실적을 견인했다. 승용차·통신기기 등 재화와 음식점·의료 등 서비스 소비가 모두 증가했다. 정부 소비도 물건비와 건강보험 급여비 위주로 1.2% 성장했다.

설비투자도 반도체 제조용 기계 등 기계류의 주도로 2.4% 증가했다.

수출은 반도체·자동차 등의 호조로 1.5% 늘었다. 수입도 기계·장비·자동차 등을 중심으로 1.3% 증가했다.

다만 건설투자는 건물 건설 부진 등으로 0.1% 뒷걸음쳤다. 이는 6분기 연속 역성장이다.

3분기 성장률 기여도를 보면, 내수와 순수출이 각각 1.1% 포인트, 0.1% 포인트로 집계됐다. 특히 내수 기여도가 2분기(0.4%포인트)와 비교해 큰 폭으로 뛰었다. 그 중에서도 민간 소비와 정부 소비, 설비투자의 기여도가 각각 0.6% 포인트, 0.2% 포인트, 0.2% 포인트로 증가세를 이끌었다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

