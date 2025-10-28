이스타항공, 인니 마나도 관광 활성화를 위한 LOI 체결
이경민(오른쪽) 이스타항공 커머셜본부장과 율리우스 셀바누스 인도네시아 북술라웨시주지사가 27일(현지시간) 인도네시아 북술라웨시주 마나도 주지사 공관에서 열린 ‘마나도 관광 활성화’를 위한 협력 의향서(LOI·Letter of Intent) 체결식에서 기념촬영을 하고 있다.
이스타항공과 북술라웨시주는 한국과 마나도 간 항공 직항편 연결을 강화하고 관광 진흥, 지속 가능한 관광 개발, 북술라웨시 지역경제 활성화를 위한 협력 체계를 구축하기로 했다.
체결식 후에는 율리우스 셀바누스 주지사 주최로 주지사 공관에서 인천~마나도 노선 취항을 축하하는 행사가 열렸다. 이스타항공, 북술라웨시주, 인도네시아 관광부, 주인도네시아 대한민국 대사관, 하나투어, 모두투어 등 관계자 50여 명이 참석했다.
북술라웨시주는 앞으로 마나도 항공편의 안정적 운항을 위해 재정적·비재정적 지원을 모색하고, 이스타항공은 신규 노선 ‘마나도’에 한국인 여행객을 유치하기 위한 다양한 영업 및 마케팅 활동을 펼칠 계획이다.
한편 마나도는 인도네시아 북술라웨시주에 있는 숨은 휴양지로, 맑은 바다 속에서 1300종이 넘는 해양 생물과 370여 종의 살아 있는 산호초를 감상할 수 있어 세계 3대 다이빙 성지로 불린다.
이스타항공 인천~마나도 노선은 10월 26일부터 12월 16일까지 주 4회(수·목·토·일) 운항하며, 12월 17일부터는 주 7회 매일 운항한다. 이스타항공 인천~마나도 직항편과 관련 여행 상품은 팬아시아에어, 하나투어, 모두투어 등 국내 여행사에서 구매할 수 있다.
북술라웨시주(인도네시아)=권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
