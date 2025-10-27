성남시, 복지 소외계층 발굴·지원 ‘좋은 이웃들 사업’ 추진

경기도 성남시는 성남시사회복지협의회, 지역사회보장협의체 등 2곳과 손잡고 복지 소외계층을 발굴·지원하는 ‘좋은 이웃들 사업’을 추진한다고 27일 밝혔다.

협약

신상진 시장은 “이번 사업으로 성남시가 지향하는 촘촘한 복지안전망 구축이 기대된다”면서 “시민 누구도 소외되지 않는 따뜻한 복지도시 성남을 만들기 위해 민·관이 함께 힘을 모아 나가겠다”고 말했다.