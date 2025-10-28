[단독] 올여름 낙동강 취수장 수질은 ‘공업용수용’ 수준

정수처리 후 공업용수로 사용하는 3등급

취수장 원수의 검사 결과는 1~2등급

“현행 수질 환경기준 개편 필요”

서울과 경기, 충남 지역 등에 폭염경보가 발효된 지난 7월 경기도 양주 원당저수지에서 저수지 표면이 녹조현상으로 초록빛을 띠고 있다. 윤웅 기자

기후부는 양호한 검사 결과가 나오는 BOD를 앞세워 4대강 수질이 개선됐다고 홍보하고 있다. BOD 중심으로 하천 수질을 평가하는 관행·관성이 녹조 현상 등으로 인해 심각해진 수질 악화 문제를 가린다는 지적이다.