힙합신 전설 트래비스 스콧 첫 내한…트랩 사운드로 물든 고양

힙합 스타 트래비스 스콧이 25일 경기 고양종합운동장에서 첫 내한 공연을 하고 있다. 무대에는 돌로 된 구조물이 놓여 있다. 독자 제공

라이브네이션코리아 제공

둥글게 에워싼 채 리듬에 몸을 맡겼다. 쉴새 없이 무대 위 스콧과 이들에게 쏟아지는 레이저와 섬광에 공연장 열기는 한껏 달아올랐다.

스콧은 여섯 차례에 걸쳐 ‘페인’을 반복하며 관객의 뜨거운 열기에 화답했다.

트래비스 스콧이 25일 경기 고양종합운동장에서 공연을 하던 중 스탠딩석 쪽으로 내려와 관객을 바라보고 있다. 라이브네이션코리아 제공