황영묵 1번 배치한 한화…김경문 감독 “점수 내야 이긴다”
한화 이글스가 타순 변화를 통해 한국시리즈에서의 반격을 노린다.
한화는 27일 서울 잠실구장에서 열리는 2025 프로야구 한국시리즈 2차전에 황영묵을 1번 타자로 배치한 라인업을 공개했다. 전날 1차전에서 리드오프를 맡았던 손아섭은 6번 타순으로 이동한다. 1차전을 내준 한화는 2차전 승리를 챙긴 뒤 대전 홈에서 펼쳐지는 3~5차전을 치르는 게 목표다.
김경문 한화 감독은 “황영묵이 상대 투수에게 잘 쳤어서 1번에 배치했다”며 “원정에선 점수를 내야 이길 수 있다. 타선이 전체적으로 잘 쳐서 선발 류현진에게 힘을 주면 좋겠다”고 말했다.
황영묵은 올 시즌 LG전에서 타율 0.409로 강한 모습을 보였다. 이날 LG 선발로 등판하는 임찬규를 상대로는 0.286(7타수 2안타) 2타점을 기록했다.
김 감독은 “(한화 타자들이)그간 강약 조절에 타이밍을 못 맞췄는데, 오늘은 잘 쳐줬으면 좋겠다”는 바람을 전했다.
한화는 1차전 문동주에 이어 2차전에 류현진이 선발 등판한다. 김 감독은 “4일보다는 5일 쉬고 던지는 게 나을 거라 생각했다. 날씨가 추워졌는데 부담 없이 잘 던져줬으면 좋겠다”고 말했다. 문동주와 류현진은 지난 플레이오프 4차전에 나란히 등판했으나, 문동주가 하루 먼저 1차전 선발로 나섰다.
한화는 전날 1차전에서 문동주를 포함한 9명의 투수를 마운드에 올렸다. 김 감독은 “일단 선발 류현진이 5이닝을 던져줄 거라 기대한다. 이후 이닝에 따라서 투수 운용을 결정할 것”이라며 “큰 무대라 젊은 투수들이 힘이 많이 들어가는 것 같아 고민도 있다”고 전했다.
