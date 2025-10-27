“국유지 입찰 편의 봐줄게”…1억4000만원 챙긴 캠코 직원
국유지를 우선 낙찰받게 해주겠다며 1억원대 금품을 챙긴 한국자산관리공사(캠코) 직원이 잠적해 경찰이 수사에 착수했다.
전북경찰청은 27일 사기 혐의로 캠코 전북본부 소속 30대 직원 A씨를 수사 중이라고 밝혔다.
A씨는 지난 3월부터 최근까지 ‘5년 치 토지 이용료를 내면 우선매수권을 주겠다’는 말로 투자자 15명을 속여 1억4천만원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.
경찰은 피해자와 캠코 측의 고소·고발장을 접수하고 사실 관계를 확인하고 있다.
A씨는 국유지 계약 권한이 없는 공무직 신분으로, 내부 감찰에서 비위 사실이 드러나 면직된 것으로 전해졌다. 범행 정황이 알려지자 잠적한 상태다.
경찰 관계자는 “피해자 조사를 거쳐 A씨의 범행 경위 등을 조사해 확인하고 있다”며 “현재 출국 금지 조치를 검토 중이다”고 말했다.
