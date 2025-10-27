시사 전체기사

강훈식 “한국시리즈 암표, 거래근절 제도개선 필요”

입력:2025-10-27 17:48
수정:2025-10-27 17:52
공유하기
글자 크기 조정

비서실장 주재 수석보좌관회의서 지시

26일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 1차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8-2로 승리를 거둔 LG 선수들이 자축하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장은 27일 프로야구 한국시리즈에서 암표 매매 사례가 다수 발생하는 데 대해 “매크로 사용 등 명백한 불법에만 국한된 단속을 넘어 암표 거래 자체를 근절할 수 있는 근본적 제도 개선이 필요하다”고 당부했다.

강 실장은 이날 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의를 주재하며 이같이 지시했다.

강 실장의 지시는 최근 한국시리즈를 앞두고 일부 온라인 사이트에서 매크로 등을 이용해 좌석을 대량 선점한 뒤 최대 200만 원에 달하는 고가의 암표를 판매하는 사례가 발생한 데 따른 것이다. 전은수 대통령실 부대변인은 “이 같은 행위는 정당한 소비자의 관람 기회를 박탈하고 시장질서를 심각하게 훼손하고 있다”며 “암표 거래는 스포츠뿐 아니라 공연, KTX 등 대중교통 분야로까지 확산되는 추세”라고 지적했다.

이에 강 실장은 회의에서 문화체육관광부, 공정거래위원회 등 관계부처에 티켓 유통 구조 전반에 대한 제도 정비 방안을 마련하라고 지시했다고 전 부대변인이 전했다. 강 실장은 또 경찰청에 한국야구위원회(KBO), 콘텐츠진흥원 등 유관기관과 협력해 온라인 암표 거래 차단 및 현장 단속을 강화할 것을 지시했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 트럼프 “조지아 현대차 이민 단속 방식, 매우 반대했다”
‘지드래곤 첨성대 공연’ 소식에 KTX 매진 됐는데…경주시 “허위 정보”
李 대통령 국정 지지율 51.2%…2주 연속 하락 [리얼미터]
핼러윈 앞둔 이태원 거리 차분… 유가족 “이제야 진상조사 시작”
전문가 “트럼프 핵보유국 발언, 김정은 대화 위한 수사적 표현”
국민 간식 붕어빵, 이제는 ‘천원빵’… 상인도 손님도 ‘한숨’
“기후 위기에 맞춰라”… ‘철 없는 옷’에 꽂힌 패션업계
‘캄 범죄 배후’ 프린스그룹, 국내 은행 4곳서 이자 ‘14.5억’ 수령
국민일보 신문구독