티웨이항공, 부산발 후쿠오카·삿포로 신규 취항

티웨이항공이 지난 26일 부산 김해국제공항에서 후쿠오카와 삿포로를 잇는 정기편 직항 노선을 신규 취항했다고 27일 밝혔다.
이날 김해공항에서 열린 취항식에는 김한길 티웨이항공 부산지점장과 남창희 한국공항공사 김해공항장 등 관계자들이 참석해 꽃다발 전달과 기념 촬영으로 신규 노선 취항을 축하했다.
이번 신규 노선 취항으로 티웨이항공은 부산에서 출발하는 일본 주요 도시 노선을 강화했다. 부산~후쿠오카 노선은 매일 2회 운항으로 ▲오전 편은 오전 9시 김해공항 출발, 현지 시각 오전 10시 도착 ▲저녁 편은 오후 6시 김해공항 출발, 현지 시각 오후 7시 도착한다. 비행시간은 약 1시간이다.
부산~삿포로 노선은 매일 1회 운항하며 ▲출발 편은 오전 9시 김해공항에서 출발해 현지 시각 오전 11시 20분 도착 ▲귀국편은 오후 12시 20분경 출발해 부산 도착 시각은 오후 3시 15분이다. 비행시간은 약 2시간 20분이다.
후쿠오카와 삿포로는 한국인 여행객에게 꾸준히 사랑받는 일본의 대표 관광지다. 후쿠오카는 짧은 비행시간과 다양한 미식·쇼핑·온천 자원으로 주말여행과 가족 여행객에게 인기가 높고, 삿포로는 사계절 모두 관광 수요가 꾸준한 도시다. 특히 겨울에는 설경과 스키, 온천을, 여름에는 시원한 기후와 자연 경관을 즐길 수 있다.
티웨이항공은 이번 신규 취항으로 △부산~오사카 △부산~나트랑(나)에 이어 부산~후쿠오카, 부산~삿포로까지 총 4개의 국제선을 운영하게 됐다.
티웨이항공 관계자는 “부산발 후쿠오카·삿포로 노선 취항으로 지역민의 일본 여행 편의가 한층 높아질 것”이라며 “항상 안전운항을 최우선으로 고객 편의 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.
