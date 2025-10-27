엇갈린 남자배구 ‘양강’…1순위 방강호 “기대에 부응” vs 2순위 이우진 “신경 안 써”
프로배구 남자부 신인 드래프트 전체 1순위의 주인공 방강호(제천산업고·아웃사이드 히터)가 “어느 정도 (1순위를) 예상하긴 했지만, 막상 이름이 불리니 실감 나지 않았다”며 “1순위로 뽑혔다는 건 구단이 내 잠재력을 인정해 준 거다. 기대에 부응하겠다”고 소감을 밝혔다.
방강호는 27일 서울 강서구 메이필드 호텔에서 열린 V리그 2025-2026 남자부 신인선수 드래프트에서 전체 1순위로 한국전력 유니폼을 입었다. 2m에 달하는 좋은 신체 조건으로 연령별 대표팀 주포로 활약한 그는 일찍이 1순위 후보로 거론됐다.
방강호는 자신의 장점에 대해 “신장이 큰 편인데도 리시브가 안정적이다”고 설명했다. 이어 “입단 후 우선 힘을 키우기 위해 근력 운동에 집중할 계획이다. 16명 엔트리에 포함돼 빠르게 경기에 나서는 것이 목표”라고 강조했다.
롤모델은 같은 팀 선배 서재덕(아웃사이더 히터)을 꼽았다. 방강호는 “공격과 수비 중 하나만 뛰어난 선수가 아닌, 양면에서 모두 완벽한 선수”라고 말했다.
모교 제천산업고에서 이번 드래프트에 참가한 3명의 선수 모두 프로행에 성공한 것을 두고도 기쁨을 드러냈다. 이준호(아웃사이더 히터)와 정의영(리베로)은 각각 1라운드 5순위와 2라운드 3순위로 대한항공에서 한솥밥을 먹게 됐다. 방강호는 “세 명 모두 꿈꾸던 프로에 입성해 기쁘다”면서도 “이제는 적으로 만나게 된 만큼 철저히 분석해 맞대결에서 이길 것”이라고 힘줘 말했다.
방강호와 전체 1순위를 두고 경쟁을 벌일 것으로 예상됐던 이우진(전 이탈리아 몬차·아웃사이더 히터)은 전체 2순위로 삼성화재 유니폼을 입었다. 이우진은 “한전에서 방강호를 1순위로 뽑은 건 그가 팀에 더 적합하다는 판단 때문이었을 것”이라며 “크게 개의치 않는다”고 담담한 반응을 보였다.
2023년 11월 몬차와 인턴십 계약을 체결한 그는 지난해 정식 계약을 맺었다. 유럽 생활을 마치고 국내 드래프트에 참가한 이유에 대해서는 “몬차에서 경기를 나가지 못했는데, 시간이 지날수록 그 생활이 익숙해지기 시작했다”며 “‘웜업존에 머무는 데 만족하는 선수는 팀에 필요없는 자원’이라는 말을 듣고 자극을 받았다”고 털어놨다.
이우진은 “드래프트 참가를 결심한 뒤 어제까지 긴장감이 없었는데, 오늘 행사장에 들어오니 비로소 실감이 났다”며 “곧바로 경기에 나설 자신이 있다. 공격에서 팀에 도움이 되는 선수가 되겠다”고 각오를 전했다.
