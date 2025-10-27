‘식당서 행패, 경찰엔 욕설’…부천역 유튜버 2명 구속
부천역 일대에서 자영업자와 경찰관을 상대로 기행을 일삼던 유튜버 2명이 경찰에 구속됐다.
경기 부천 원미경찰서는 업무방해 혐의로 A씨(20대)와 모욕 혐의로 B씨(30대)를 각각 구속해 검찰에 송치했다고 27일 밝혔다.
A씨는 올해 6~9월 경인국철(서울지하철 1호선) 부천역 인근 음식점 등지에서 4차례에 걸쳐 업주와 종업원들에게 시비를 걸며 영업을 방해한 혐의를 받고 있다. 그는 인터넷 방송을 켜둔 채로 음식점 관계자들에게 폭언하거나 소주병을 들고 위협적인 행동을 한 것으로 파악됐다.
A씨는 과거 다른 범죄로 선고받은 집행유예 기간에 범행했으며, 경범죄 처벌법도 30차례 이상 위반한 것으로 나타났다.
B씨는 올해 8~9월 부천역 부근 길거리에서 유튜브 방송 관련 신고를 받고 출동한 경찰관 5명을 모욕한 혐의를 받고 있다. 현장에 출동한 경찰관들에게 소리를 지르거나, 욕설 등 비협조적인 태도를 보인 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “A씨 등은 자극적인 콘텐츠로 수익을 올리기 위해 자영업자와 경찰관 등을 상대로 범행을 지속했다”며 “여죄를 수사할 방침”이라고 말했다.
