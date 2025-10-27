K공연단체 포스, 아르메니아 공연 ‘자전’ 성료

11월 2일 ‘FORCE 서커스 축제 판’ 개최

아르메니아 공연 모습. 포스 제공

한-아세안 국제협력 프로젝트 악수는 11월 2일 포스(FORCE)가 주최·주관하는 ‘2025 제2회 FORCE 서커스 축제 판’의 개막작으로 초연된다.

제2회 FORCE 서커스 축제 판 홍보 포스터. 포스 제공

이번 축제는 공연뿐 아니라 국제교류, 시민참여 프로그램이 함께 어우러지는 복합형 예술축제이며, 포스의 대표 레퍼토리인 ‘수직, 통제, 교감, 아슬’ 4편도 함께 무대에 오른다.