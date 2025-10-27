시사 전체기사

파업 기간에 막힌 인천공항 변기…“누군가의 고의, 수사 의뢰”

입력:2025-10-27 15:29
수정:2025-10-27 15:41
이학재 인천국제공항공사 사장이 27일 오전 인천 중구 운서동 인천공항공사 대회의실에서 열린 국회 국토교통위원회의 인천국제공항공사 등에 대한 국정감사에서 이정기 한국공항공사사장 직무대행과 이야기하고 있다. 공항사진기자단

공항 노동자들이 파업에 나선 추석 연휴 기간 누군가 고의로 인천공항 내 화장실 변기를 막은 정황이 드러나 인천국제공항공사가 경찰에 수사를 의뢰하기로 했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 27일 인천 중구 공사 청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사에서 김은혜 국민의힘 의원의 관련 질문에 “고의로 한 것으로 판단이 된다”며 이처럼 밝혔다.

김 의원은 국감에서 휴지로 막힌 변기들의 사진을 제시한 뒤 “화장지를 통째로 뜯어서 변기에 막히도록 넣고, 오물투척 쓰레기봉투까지 넣는 일이 자주 발생하느냐”고 물었다.

이에 이 사장은 “평상시 화장실을 이용하시는 여객들이 한 일로는 보여지지 않는다”고 답했다.

변기를 고의로 막은 사람 중 민주노총 조합원으로 특정되는 인물도 있었다는 김 의원의 언급에는 “특정이 돼 수사 의뢰할 예정”이라고 밝혔다.

김 의원은 “한참 바쁘고 일손이 달리는 추석 연휴에 골탕을 먹이고, 또 하필 APEC(아시아태평양경제협력체)이라는 국가 대사를 앞두고 (다시) 파업하겠다고 한다”고 노조의 파업 계획을 비판하기도 했다.

앞서 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부, 전국공항노동조합으로 구성된 전국공항노동자연대는 노동환경 개선 등을 요구하며 추석 명절 연휴기간 파업한 바 있다. 이들은 정부와 공사가 대책을 내놓지 않을 경우 다시 파업에 돌입한다는 입장이다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

