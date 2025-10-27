시사 전체기사

[속보] 트럼프 “김정은이 원한다면 기꺼이 만날것”…재차 ‘러브콜’

입력:2025-10-27 15:26
수정:2025-10-27 16:14
공유하기
글자 크기 조정
김정은 국무위원장이 2019년 판문점에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 회동하는 모습. 노동신문

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일 북한 김정은 국무위원장과 만날 가능성에 대해 “김정은도 (나를) 만나고 싶어 한다면, 나는 기꺼이 만날 것”이라고 말했다.

AFP·교도통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 말레이시아 쿠알라룸푸르를 떠나 일본 도쿄로 향하는 대통령 전용기 에어포스원 기내에서 취재진에게 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 말레이시아, 일본, 한국 등을 차례로 방문하는 아시아 순방 일정을 소화하고 있다.

트럼프 대통령은 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 오는 29~30일 방한할 예정이다. 트럼프 대통령은 이 기간 김 위원장과의 회동 의지를 밝혀왔으며 이에 따라 깜짝회동 가능성이 제기돼 왔다.

트럼프 대통령은 이번 아시아 순방을 앞두고 여러 차례 김정은과 만나고 싶다는 의지를 드러내왔다.

지난 24일 아시아 순방길에 전용기에서 한국 방문 도중 김 위원장과 비무장지대(DMZ)에서 만날 가능성에 대한 기자들의 질문에 “그가 연락한다면 그렇게 하고 싶다”며 “지난 번(2019년 6월) 그를 만났을 때 나는 내가 한국에 온다는 걸 인터넷에 공개했다. 그가 만나고 싶다면, 나는 분명히 열려 있다”고 말했다.

당시 트럼프 대통령은 북한을 “일종의 뉴클리어 파워(Nuclear Power·핵무기를 가지고 있는 국가)”로 지칭하기도 했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘지드래곤 첨성대 공연’ 소식에 KTX 매진 됐는데…경주시 “허위 정보”
李 대통령 국정 지지율 51.2%…2주 연속 하락 [리얼미터]
핼러윈 앞둔 이태원 거리 차분… 유가족 “이제야 진상조사 시작”
전문가 “트럼프 핵보유국 발언, 김정은 대화 위한 수사적 표현”
국민 간식 붕어빵, 이제는 ‘천원빵’… 상인도 손님도 ‘한숨’
“기후 위기에 맞춰라”… ‘철 없는 옷’에 꽂힌 패션업계
‘캄 범죄 배후’ 프린스그룹, 국내 은행 4곳서 이자 ‘14.5억’ 수령
[단독] 김용민 “이 대통령 재판, 조용하게 효과적으로 해결”
국민일보 신문구독