인하대병원 “30주년 앞두고 대대적 공간 혁신 나선다”

인하대병원 전경(드론 촬영). 병원 제공

미래인 프로젝트는 지난해 정석인하학원이 본관 인근 건물 및 토지를 확보하면서 현실화됐다. 인하대병원은 이를 기반으로 ▲중증환자 진료기능 강화(격리중환자실·수술실·심혈관촬영실 등 증설) ▲공간 효율 극대화(본관 후면 증축·병동 현대화 리모델링) ▲교육·연구기능 강화(의과대학 건물 신축) ▲편의시설 개선(지하 근린시설 리뉴얼) 등 병원 전반의 혁신을 추진한다.

사업은 다음 달부터 3년여에 걸쳐 단계적으로 진행되며 약 900억원이 투입될 예정이다. 인하대병원은 이 과정에서 환자와 교직원이 함께 성장하는 지속가능한 치유 공간을 조성할 계획이다.