국내·외 AI 전문가 한 자리에…KAIST ‘글로벌 AI 심포지엄’ 개최

김기응(오른쪽) KAIST 김재철AI대학원 교수가 27일 열린 글로벌 AI심포지엄에서 패널들과 함께 토론하고 있다. KAIST 제공

과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 주최한 이 행사는 국내·외 산·학·연 전문가 및 정부 관계자 등 500여명이 참석했다.

한국 미국 일본 프랑스 아랍에미리트(UAE) 등 5개국 연구진은 이날 국제 공동연구 성과를 공유하고 글로벌 AI 협력을 위한 청사진을 제시했다.

김기응

센터장은 “지난 1년간의 연구 성과를 세계에 알리고 국제 협력의 발판을 넓히는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 산·학·연이 함께 글로벌 AI 혁신의 선순환을 만들어 가겠다”고 말했다.

은 국내 최대 규모의 산·학·연·관 AI 연구 컨소시엄이다.

KAIST를 비롯해 고려대·연세대·포스텍 등 4개 대학 45명 교수진과 150여명의 학생 연구진이 참여하고 있으며 국내 12개 기업과 해외 14개 공동연구기관, 서울시·서초구 등이 글로벌 AI 생태계 구축을 위해 힘을 모으고 있다.