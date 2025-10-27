‘전주페스타 2025’ 대미 장식할 전주막걸리축제 열린다

전주비전대 운동장서 31일∼11월 1일

막걸리·음식·공연 어우러진 가을 축제

‘전주페스타 2025’ 전주막걸리축제 포스터. 전주시 제공

특히 전주전통술박물관과 연계해 술지게미·누룩 전시, 모주 거르기 체험 등 전통주 관련 프로그램을 선보인다.